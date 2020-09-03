Рош Ха-Шана в Умани: в городе усилят карантин на время паломничества

3 сентября, 2020, 19:09

В Умани с 15 по 21 сентября будет усилен карантин из-за паломничества хасидов на празднование Рош Ха-Шана

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram .

В Умани время празднования Рош Ха-Шана усилят карантин.

Немчинов заметил, по решению госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской ОГА совместно с Министерством здравоохранения, ГСЧС и силовиками поручено принять ряд мер по 15 по 21 сентября 2020 года.

К ограничениям в районе паломничества относятся:

- запрет на массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории;

- запрет на работу заведений общественного питания с организацией досуга;

- запрет на работу других заведений общественного питания с 00:00 до 07:00, кроме доставки еды и заказов на вынос;

- запрет на концерты, дискотеки и работу ночных клубов;

- запрет стихийной торговли;

- запрет на посещение учебных заведений в районе паломничества.

Кроме того, район паломничества хасидов планируют ограничить карантинными КПП.

"В Умани будет ежедневно заседать оперативный штаб по безопасному празднованию Рош Ха-Шана, в его состав войдут правоохранители, медики, местные власти и представители еврейской общины", - отметил Немчинов.

По его словам, на въезде в Умань установят КПП с полицией, военными Нацгвардии, медиками и работниками ГСЧС. В районе паломничества и на основных объектах обеспечат разметку для соблюдения социальной дистанции.

В Умани выделят отдельное помещение, которое будет использоваться для обсервации в случае вспышки COVID-19 среди паломников. Также отдельный обсерватор будет и для работников органов государственной власти, будут обеспечивать порядок.

Местная власть должна также установить турникеты на входах в культовые здания и обеспечить температурный скрининг.

В Умани сотрудники правоохранительных органов заступили на усиленный режим несения службы в связи с приездом хасидов в город на празднование Рош Ха-Шана.

3 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) включила в "красную зону" город Тернополь.

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