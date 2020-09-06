В Минске массово задерживают участников "Марша единства", протестующих жестоко бьют "титушки". ВИДЕО

6 сентября, 2020, 20:26

В Минске начались массовые задержания участников оппозиционного "Марша единства", протестующих жестоко избивают гражданские в балаклавах с дубинками

Об этом сообщает TUT.BY.

В Минске участников акций задерживают в парке Победы, на площади Свободы и возле Дворца Независимости. Правозащитный центр "Весна" онлайн публикует список задержанных. На 20:20 это 181 человек только в Минске. Задержания также происходят в Гродно, Бресте, Могилеве, Витебске, Барановичах и других городах.

В Минске, когда люди после Марша единства начали расходиться, появились люди в штатском в балаклавах и с дубинками, которые бьют протестующих.

"Непонятные гопники с дубинками атакуют и жестко избивают людей на Немиге! В Беларуси появились титушки?!" - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября в оппозиционном "Марше единства" в столице Беларуси приняли участие более 100 тыс. человек.

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