На "Марш единства" в Минске вышли 100 тыс. человек
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Отмечается, что количество участников марша в центре Минска приблизилось к показателям прошлой недели, люди растянулись вдоль проспекта Независимости.
Как сообщают очевидцы, в шествии принимают участие более 100 тыс.чел. Люди продолжают стягиваться с прилегающих улиц. Митингующие растянулись вдоль всего проспекта Независимости и двигаются в направлении площади Государственного Флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко.
Первые группы людей подошли к окружению у резиденции и остановились в нескольких метрах от него. Силовики развернули там стену из стальных щитов на основе бронированных разведывательно-дозорных машин.
В Минске начались перебои с Интернетом. В разных районах города резко упала скорость передачи данных мобильного и домашнего беспроводного Интернета сразу у нескольких мобильных операторов. Фактически, загружать интернет-страницы и пользоваться мессенджерами невозможно.
Между тем мобильный оператор А1 подтвердил, что скорость передачи данных была снижена по требованию властей.
"По распоряжению уполномоченных госорганов в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования привело к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным", - говорится в сообщении оператора.
- 6 сентября правозащитники заявили, что белорусские силовики во время "Марша единства" в Минске уже задержали 15 протестующих .
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