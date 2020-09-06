На "Марш единства" в Минске вышли 100 тыс. человек

6 сентября, 2020, 17:35

В оппозиционном "Марше единства" в столице Беларуси принимают участие более 100 тыс. человек

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Отмечается, что количество участников марша в центре Минска приблизилось к показателям прошлой недели, люди растянулись вдоль проспекта Независимости.

Как сообщают очевидцы, в шествии принимают участие более 100 тыс.чел. Люди продолжают стягиваться с прилегающих улиц. Митингующие растянулись вдоль всего проспекта Независимости и двигаются в направлении площади Государственного Флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко.

Первые группы людей подошли к окружению у резиденции и остановились в нескольких метрах от него. Силовики развернули там стену из стальных щитов на основе бронированных разведывательно-дозорных машин.

В Минске начались перебои с Интернетом. В разных районах города резко упала скорость передачи данных мобильного и домашнего беспроводного Интернета сразу у нескольких мобильных операторов. Фактически, загружать интернет-страницы и пользоваться мессенджерами невозможно.

Между тем мобильный оператор А1 подтвердил, что скорость передачи данных была снижена по требованию властей.

"По распоряжению уполномоченных госорганов в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования привело к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным", - говорится в сообщении оператора.

6 сентября правозащитники заявили, что белорусские силовики во время "Марша единства" в Минске уже задержали 15 протестующих .

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо