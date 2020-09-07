 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Говорить о точных сроках сложно": эвакуацию танкера Delfi снова отложили из-за найденных пробоины

"Говорить о точных сроках сложно": эвакуацию танкера Delfi снова отложили из-за найденных пробоины


фото: dumskaya
После откачки воды водолазы обнаружили в кормовой части танкера дополнительные повреждения

Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

Куцый рассказал, что сейчас из тех помещений откачивают воду и должны залатать пробоины, чтобы придать танкеру больше плавучести.

Также он добавил, что говорить о точных сроках эвакуации Delfi сложно, но он надеется, что в ближайшие один или два дня танкер уберут с пляжа "Дельфин".

Напомним, ранее танкер решили отбуксировать в порт Черноморск.

Напомним, 4 сентября с танкера Delfi, который уже поднят на киль и планируют убрать с пляжа Одессы, снова произошла утечка нефтепродуктов .

6 сентября министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Одессе начато заключительный этап операции по подъему затонувшего танкера Delfi

Отметим, Delfi лежит возле пляжа Одессы с конца ноября 2019 года.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать