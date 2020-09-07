"Говорить о точных сроках сложно": эвакуацию танкера Delfi снова отложили из-за найденных пробоины
Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
Куцый рассказал, что сейчас из тех помещений откачивают воду и должны залатать пробоины, чтобы придать танкеру больше плавучести.
Также он добавил, что говорить о точных сроках эвакуации Delfi сложно, но он надеется, что в ближайшие один или два дня танкер уберут с пляжа "Дельфин".
Напомним, ранее танкер решили отбуксировать в порт Черноморск.
Напомним, 4 сентября с танкера Delfi, который уже поднят на киль и планируют убрать с пляжа Одессы, снова произошла утечка нефтепродуктов .
6 сентября министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Одессе начато заключительный этап операции по подъему затонувшего танкера Delfi
Отметим, Delfi лежит возле пляжа Одессы с конца ноября 2019 года.
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