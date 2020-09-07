"Говорить о точных сроках сложно": эвакуацию танкера Delfi снова отложили из-за найденных пробоины

7 сентября, 2020, 18:04

После откачки воды водолазы обнаружили в кормовой части танкера дополнительные повреждения

Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

Куцый рассказал, что сейчас из тех помещений откачивают воду и должны залатать пробоины, чтобы придать танкеру больше плавучести.

Также он добавил, что говорить о точных сроках эвакуации Delfi сложно, но он надеется, что в ближайшие один или два дня танкер уберут с пляжа "Дельфин".

Напомним, ранее танкер решили отбуксировать в порт Черноморск.

Напомним, 4 сентября с танкера Delfi, который уже поднят на киль и планируют убрать с пляжа Одессы, снова произошла утечка нефтепродуктов .

6 сентября министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Одессе начато заключительный этап операции по подъему затонувшего танкера Delfi

Отметим, Delfi лежит возле пляжа Одессы с конца ноября 2019 года.