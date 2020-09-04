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Espreso.tvОбществоВ Одесской области из танкера Delfi в очередной раз произошла утечка нефтепродуктов

В Одесской области из танкера Delfi в очередной раз произошла утечка нефтепродуктов


фото: fb
Из танкера Delfi, который уже поднят на киль и планируют убрать с пляжа Одессы, снова произошла утечка нефтепродуктов

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в Facebook .

"С танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов", - сообщил Малеваный .

По его словам, вчера во время обследования акватории у танкера заметили пятна и серую пленку серебристого цвета площадью 70 квадратных метров.

"Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг на кубический дециметр, что указано в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств воды", - заявил Малеваный .

  • Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что повышение танкера Delfi в Одессе не привело к загрязнению Черного моря. Судно поставили на ровный киль , но не убрали полностью с пляжа.
  • Хозяйственный суд Одесской области арестовал танкер Delfi компании Mister Drake PC, который пытаются убрать с пляжа.

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