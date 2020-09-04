В Одесской области из танкера Delfi в очередной раз произошла утечка нефтепродуктов
Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в Facebook .
"С танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов", - сообщил Малеваный .
По его словам, вчера во время обследования акватории у танкера заметили пятна и серую пленку серебристого цвета площадью 70 квадратных метров.
"Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг на кубический дециметр, что указано в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств воды", - заявил Малеваный .
- Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что повышение танкера Delfi в Одессе не привело к загрязнению Черного моря. Судно поставили на ровный киль , но не убрали полностью с пляжа.
- Хозяйственный суд Одесской области арестовал танкер Delfi компании Mister Drake PC, который пытаются убрать с пляжа.
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