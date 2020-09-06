 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одессе начат финальный этап подъема затонувшего танкера Delfi, - Криклий

В Одессе начат финальный этап подъема затонувшего танкера Delfi, - Криклий


фото: facebook
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Одессе начато заключительный этап операции по подъему затонувшего танкера Delfi

Об этом Криклий сообщил в facebook.

По его словам, у берегов Одессы началась заключительная стадия работ по буксировке  затонувшего танкера Delfi.

"Начинаем финальный этап операции по подъему и буксировке затонувшего танкера Delfi. Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме, и полная готовность к завершающей операции", - написал Криклий.

Он добавил, что танкер после подготовки планируют переместить на глубину, обвязать между баржей и плавкраном и вывести из акватории. К этим мерам привлечены Администрация морских портов и несколько коммерческих предприятий.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

6 сентября, 2020 воскресенье

5 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать