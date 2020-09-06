В Одессе начат финальный этап подъема затонувшего танкера Delfi, - Криклий

6 сентября, 2020, 19:51

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Одессе начато заключительный этап операции по подъему затонувшего танкера Delfi

Об этом Криклий сообщил в facebook.

По его словам, у берегов Одессы началась заключительная стадия работ по буксировке затонувшего танкера Delfi.

"Начинаем финальный этап операции по подъему и буксировке затонувшего танкера Delfi. Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме, и полная готовность к завершающей операции", - написал Криклий.

Он добавил, что танкер после подготовки планируют переместить на глубину, обвязать между баржей и плавкраном и вывести из акватории. К этим мерам привлечены Администрация морских портов и несколько коммерческих предприятий.

Напомним, 4 сентября с танкера Delfi, который уже поднят на киль и планируют убрать с пляжа Одессы, снова произошла утечка нефтепродуктов.

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