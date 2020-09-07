На Киевщине 14 школ перевели на дистанционное обучение, из них три - полностью

7 сентября, 2020, 17:12

В Киевской области 14 учреждений школ полностью или частично перевели на дистанционное обучение в связи с заболеванием коронавирусом у школьников и учителей

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Всего перевели на онлайн-обучение 1547 детей.

Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская ООШ и Ирпенская ООШ № 15 полностью переведены на дистанционную форму обучения.

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"Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, на сегодня установлен карантин", - говорится в сообщении.

Еще три класса учатся дистанционно в Песковском НПО, Бучанской СОШ №5 и Богуславском НПО "ООШ I-III ст 3 - гимназия"