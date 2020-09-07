На Киевщине 14 школ перевели на дистанционное обучение, из них три - полностью
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
Всего перевели на онлайн-обучение 1547 детей.
Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская ООШ и Ирпенская ООШ № 15 полностью переведены на дистанционную форму обучения.
Читайте также: Коронавирус: в Киеве закрыли на карантин две школы
"Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, на сегодня установлен карантин", - говорится в сообщении.
Еще три класса учатся дистанционно в Песковском НПО, Бучанской СОШ №5 и Богуславском НПО "ООШ I-III ст 3 - гимназия"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину