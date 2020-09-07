Коронавирус: в Киеве закрыли на карантин две школы

Об этом "РБК-Украина" сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Сегодня принято решение о двух школах в связи со случаями заболевания", - сказал Рубан.

Он добавил, что в случае вспышки коронавируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода.

Рубан отметил, что проверки в учебных заведениях продолжаются в течение месяца.

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