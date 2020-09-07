Кипр расследует законность выдачи паспортов Коломойскому и Боголюбову

7 сентября, 2020, 17:18

В списке из 34 иностранцев, получивших гражданство между 2008 и 2012 годами благодаря инвестициям в экономику Кипра, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Константин Григоришин

Об этом пишет кипрская газета Politis, передает Hromadske.

Отмечается, что за период с 2008 по 2012 год паспорта Кипра за значительные инвестиции в экономику получили 141 человек. Вопросы возникли по 34 из них.

Список из 34 "неблагонадежных" с отдельными пометками подал президент Кипра Анастасиадис лидерам политических партий страны.

В список попали лица, которые в период подачи заявления принадлежали к группам граждан, которые были обвинены, заключены под стражу, осуждены или входили в группы управления компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы.

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Специальная комиссия в течение трех месяцев должна определить, были ли нарушения при предоставлении гражданства в 2008-2012 годах.

"С помощью кипрской дочерней компании им удалось присвоить сумму, равную 5% валового национального продукта Украины", - говорится в объяснении причин проверки Геннадия Боголюбова.

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Игоря Коломойского обвиняют "в серии враждебных поглощений с помощью силы и вымогательств". Проверка коснется также его жены Ирины и дочери Анжелики.

Также в список попали бывший секретарь СНБО Украины в 2006-2007 гг., Совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук и его жена Елена.

Среди тех, кто подпадает под проверку, Константин Григоришин, - руководитель группы "Энергетический стандарт".

"Россиянин Константин Григоришин, который стал гражданином в 2011 году, был арестован в 2002 году за хранение наркотиков и оружия и входит в международный список лиц, разыскиваемых за большие финансовые мошенничества на сумму в несколько млрд евро", - отметили киприоты. Напомним, в 2016 году Григоришин получил также гражданство Украины.

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