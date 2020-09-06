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Espreso.tvОбществоЗеленский пообещал сделать Харьков украинской Кремниевой долиной

Зеленский пообещал сделать Харьков украинской Кремниевой долиной


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о цели превратить Харьков в украинскую Кремниевую долину

Об этом Зеленский сообщил в facebook.

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и ІТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - написал Зеленский.

Он также выразил уверенность, что через несколько лет Харьковщина изменится.

"В свое время Павел Тычина спрашивал: "Харьков, Харьков, где твое лицо?" Так вот, убежден - уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще более умным, еще более волевым и еще более счастливым", - добавил Зеленский.

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