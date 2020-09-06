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Espreso.tvОбществоОт коронавируса умер руководитель прокуратуры Хмельнитчины

От коронавируса умер руководитель прокуратуры Хмельнитчины

Олег Синишин
5 сентября 2020 г. в Хмельницкой городской больнице в 43-летнем возрасте ушел из жизни областной прокурор Олег Романович Синишин

Об этом в ночь на 6 сентября заявил у себя на странице глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет, передает Еспресо.TV .

"31 августа он был госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сегодня, 5 сентября, он умер", - отметил чиновник.

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