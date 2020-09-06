От коронавируса умер руководитель прокуратуры Хмельнитчины

6 сентября, 2020, 10:43

5 сентября 2020 г. в Хмельницкой городской больнице в 43-летнем возрасте ушел из жизни областной прокурор Олег Романович Синишин

Об этом в ночь на 6 сентября заявил у себя на странице глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет, передает Еспресо.TV .

"31 августа он был госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сегодня, 5 сентября, он умер", - отметил чиновник.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября 2020 года, общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии составляет в Украине 135 894 человек. За последние сутки есть прирост на 2107 инфицированных .

При этом лидером распространения COVID-19 является город Киев.

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