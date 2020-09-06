Киев вышел в лидеры распространения COVID-19
Об этом свидетельствуют размещенные 6 сентября в открытом доступе данные Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает Еспресо.TV.
Количество инфицированных в украинской столице увеличилась на 240 человек.
Области, в частности, наиболее проблемные на западе и юго-западе страны, демонстрируют значительно более низкие показатели - в целом менее 200 новых случаев:
Львовская - 188,
Ивано-Франковская - 176,
Тернопольская - 158,
Черновицкая - 151,
Харьковская - 141,
Хмельницкая - 121,
Одесская - 120.
В остальных регионах менее 100 зараженных за последние сутки.
Также следует отметить, что темпы распространения COVID-19 значительно усилились в Хмельницкой (+121) и ослабли в Ривненской (+26) и Винницкой (+51).
- Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября 2020 года, общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии составляет в Украине 135 894 человек. За последние сутки есть прирост на 2107 инфицированных .
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-