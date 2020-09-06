Киев вышел в лидеры распространения COVID-19

6 сентября, 2020, 09:58

В течение субботы, 5 сентября 2020 года, больше всего новых зараженных коронавирусом было официально подтверждено в Киеве

Об этом свидетельствуют размещенные 6 сентября в открытом доступе данные Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает Еспресо.TV.

Количество инфицированных в украинской столице увеличилась на 240 человек.

Области, в частности, наиболее проблемные на западе и юго-западе страны, демонстрируют значительно более низкие показатели - в целом менее 200 новых случаев:

Львовская - 188,

Ивано-Франковская - 176,

Тернопольская - 158,

Черновицкая - 151,

Харьковская - 141,

Хмельницкая - 121,

Одесская - 120.

В остальных регионах менее 100 зараженных за последние сутки.

Также следует отметить, что темпы распространения COVID-19 значительно усилились в Хмельницкой (+121) и ослабли в Ривненской (+26) и Винницкой (+51).

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября 2020 года, общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии составляет в Украине 135 894 человек. За последние сутки есть прирост на 2107 инфицированных .

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