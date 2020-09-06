 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКиев вышел в лидеры распространения COVID-19

Киев вышел в лидеры распространения COVID-19

В течение субботы, 5 сентября 2020 года, больше всего новых зараженных коронавирусом было официально подтверждено в Киеве

Об этом свидетельствуют размещенные 6 сентября в открытом доступе данные Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает Еспресо.TV.

Количество инфицированных в украинской столице увеличилась на 240 человек.

Области, в частности, наиболее проблемные на западе и юго-западе страны, демонстрируют значительно более низкие показатели - в целом менее 200 новых случаев:

Львовская - 188,

Ивано-Франковская - 176,

Тернопольская - 158,

Черновицкая - 151,

Харьковская - 141,

Хмельницкая - 121,

Одесская - 120.

В остальных регионах менее 100 зараженных за последние сутки.

Также следует отметить, что темпы распространения COVID-19 значительно усилились в Хмельницкой (+121) и ослабли в Ривненской (+26) и Винницкой (+51).

  • Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября 2020 года, общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии составляет в Украине 135 894 человек. За последние сутки есть прирост на 2107 инфицированных .

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 сентября, 2020 воскресенье

5 сентября, 2020 суббота

больше новостей

6 сентября, 2020 воскресенье

5 сентября, 2020 суббота

4 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать