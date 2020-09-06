Коронавирус в Украине: за сутки - 2107 новых случаев
6 сентября, 2020, 09:18
По состоянию на утро воскресенья, 6 сентября 2020 года, общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии составляет в Украине 135 894 человек. За последние сутки есть прирост на 2107 инфицированных
Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны Украины передает Еспресо.TV.
Выявлено - 135 894 (+2107).
Умерло - 2846 (+35).
Выздоровели - 62227 (+578).
Болеет - 70821 (+1494).
Подозрения - 197863 (+2106).
- Напомним, в целях профилактики распространения коронавируса среди детей, с понедельника, 7 сентября, школы Чернигова будут работать по смешанной системе .
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