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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 2107 новых случаев

Коронавирус в Украине: за сутки - 2107 новых случаев

По состоянию на утро воскресенья, 6 сентября 2020 года, общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии составляет в Украине 135 894 человек. За последние сутки есть прирост на 2107 инфицированных

Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны Украины передает Еспресо.TV.

Выявлено - 135 894 (+2107).

Умерло - 2846 (+35).

Выздоровели - 62227 (+578).

Болеет - 70821 (+1494).

Подозрения - 197863 (+2106).

  • Напомним, в целях профилактики распространения коронавируса среди детей, с понедельника, 7 сентября, школы Чернигова будут работать по смешанной системе .

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