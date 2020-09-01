Андрей Пионтковский: Надеюсь, Рада не клюнет на удочку Кравчука и Фокина и не ратифицирует фактическую капитуляцию

2 сентября, 2020, 07:00

Антин Борковский

Российский политолог, эмигрировалвший в США, в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о кейсе отравления Навального, аншлюсе Беларуси и капитулянтских сценариях в Украине

Как по мне, в Омск должно было прибыть холодное тело мертвого Навального. Самый главный вопрос, почему Кремль его все-таки выпустил в Германию?

Разгадка здесь в удивительной улыбке Пескова, "а вещество нам покажите". Они уверены, что никаких следов их "новичка" уже невозможно обнаружить после 72 часов. Ведь что заявила клиника? Что клинические признаки состояния пациента таковы, что наиболее вероятная причина - это отравление ингибиторами холинэстеразы. Видите, весь мир уже изучил название этого фермента. "Но само вещество нам пока не удалось обнаружить. Но мы этим занимаемся".

Это - формула "новичкам", там тоже был ингибитор холинстеразы. Это ужасное влияете на организм, препятствуя распространению нервных импульсов по нервными сетями и причиняет человеку ужасные муки. Он кричал в самолете, пока не впал в кому. Поэтому Кремль, уверен, что они ничего не докажут, в лучших традициях постправды приступив к тем же миллиардам версий, как и в случае с украинским "Боингом": появились новые "летчики Волошины" и "диспетчеры Карлосы". То есть, одновременно утверждается, что "никто не отравлял", "все таки он был отравлен, но вылечен замечательными Омскими врачами", или "нет, он был отравлен американскими спецслужбами", или "он принимал лекарства, которые могут вызвать такой же эффект" . Но такое впечатление, что немцы все же найдут это вещество. Там ключевое в формуле - фосфор. Он входит во все эти вещества типа "новичка". Уже сделали запрос данных у болгар об отравлении болгарского бизнесмена несколько месяцев назад. Им кажется, что это был один и тот же препарат. Вот ожидаем такого открытия в ближайшие дни. О реакции Запада можно судить по беспрецедентному заявлению заместителя госсекретаря США Бигена, который прямо в лицо нашему Риббентропу заявил, что, "если подтвердится, что это вы отравили, то все предыдущие санкции побледнеют", - это цитата, между прочим, из пресс-релиза российского МИДа.

А каковы причины? Это общий сценарий белорусско-хабаровской линии потенциального бунта? Или уже ощущение, что начинается передел престола после Путина?

Нет, это первая версия, конечно. Я не слишком верю во все эти разнообразные версии о болезни Путина, о борьбе за преемственность и так далее. Это очень напоминает ту же концепцию постправды, когда вбрасывается огромное количество противоречивых версий. Но очевидно, когда Путин видит массовые протесты, которые всколыхнули большинство населения Беларуси, у него в памяти сразу возникает другая мгновенная цепочка нервных импульсов, которая ведет к картинам последних пятнадцати минут жизни Каддафи. И он уже видит этот прецедент свержения диктатора. Он бросил армию, поставив свою страну вообще на доску позора, осуществив огромное военное преступление в Сирии - не из-за каких-то геополитических концепций, не из-за пролива он туда полез - просто упредить этот черенок от лопаты. Это очень личное. Вчера Каддафи, сегодня - Асад, завтра - я. Вот сегодня почти Лукашенко, завтра - я. Вот это основная и полностью естественная реакция.

Я предполагал, что никаких сценариев Праги-1968, Будапешта -1956 не будет, потому что это не нужно ни ему, ни Лукашенко. Лукашенко надо еще несколько тысяч головорезов и палачей. Ему их не хватило в первые дни протестов. В его осетинском подразделении, возглавляемом Караевым и Зураевым - 1500 таких бандитов. Они расправились с Минском, но их не хватило на регионы. Сейчас Путин посылает ему несколько тысяч таких же бандитов из российской гвардии. Единственное, я предполагал, что они будут переодеты в форму белорусского ОМОНа. Но они решили даже этим не заморачиваться, и он открыто пришлет им своих садистов. И дальше уже включается вариант "распятого мальчика". Он и говорил, что "в случае насилия в отношении правоохранителей этот резерв работников партийных органов, который я уже сформировал, будет немедленно отправлен". Я уверен, что он уже там. Остался какой-то "распятый мальчик" - милиционер, который появится в день, выбранный даже не Лукашенко, а Путиным.

Простыми словами, это называется "аншлюс государства". И неважно, какую фамилию будет носить генерал-губернатор этой страны. В данном случае - Лукашенко. Но в случае чего - маятник от черенка лопаты может очень быстро смести его с поста президента.

И сметет, конечно. Только до этого он должен успеть сделать то, что не только Путин, а вся русская так называемая политическая элита добивалась от него четверть века. Он три дня звонил по несколько раз Путину, умолял "теперь я согласен на все, только спаси, присылай войска". Вот что значит согласие на все. Они уже озвучили, что они будут делать. Новая конституционная реформа - значит новая Конституция. В первом ее пункте не будет написано, что Беларусь отказывается от своего суверенитета, но суть этого аншлюса будет помещена в другие формулировки - о национальных органах, об общем президента, об общем парламенте, общей судебной системе и так далее. Впервые за 25 лет Лукашенко согласился на аншлюс. Вот это от него и требуется. Когда все бумаги будут подписаны, тогда можно ему и черенок от лопаты, и все остальное. Это уже неважно. Сейчас, когда "братские" российские правоохранители уже в Минске, "братские" российские политтехнологи RTI- на телевидении, то баллом уже полностью правит Путин. Ему нужна дрожащая рука Лукашенко, которая подпишет последние документы по аннексии. Больше ему от Лукашенко уже ничего не надо.

Российские ракеты окажутся у границ Литвы и Польши. И, возможно, Соединенные Штаты все же должны были б проснуться.

Дело даже не в ракетах. Ракетный вопрос часто преувеличивают. Чтобы уничтожить Варшаву, Берлин или что угодно, их не надо расставлять рядом с польской границей. Для НАТО гораздо хуже то, что российские войска - в Беларуси. Это означает блокировку коридора Сувалки - единственного коридора, кажется, 30-километрового, соединяющего НАТО с Прибалтикой. То есть, Прибалтика отрезается и становится возможной конвенциональная агрессия с обычным вооружением. Не говоря уже о том, что агрессор нависает над Украиной с севера. Это серьезное изменение геополитической ситуации.

То есть, по сути гданьский коридор наизнанку - неописуемое повторение гитлеровских ошибок.

Да, Запад долго повторяет ошибки, но в итоге даже Чемберлен объявил войну Гитлеру. Посмотрим. Вы знаете, очень многое зависит от третьего ноября. Возможно, поэтому Путин так и форсирует события. Я уже говорил и повторю, что в американском военно-политическом истеблишменте есть очень широкий двухпартийный консенсус глубинного государства, к которому относятся и Помпео, и Эстер, и Байден, по противостоянию российской агрессии и оказанию максимальной помощи Украине. Байден ежедневно повторяет, что основным его внешнеполитическим приоритетом будет поддержка Украины, а республиканцы пытаются ежедневно доказать, что они больше ненавидят Путина, чем демократы и больше поддерживают Украину. Должность президента не является определяющей в американской внешней политике, как мы видим, внешняя политика проводится другими людьми, но вставлять палки в колеса в критические моменты принятия определенных ответственных решений президент еще может. И, конечно, Москва надеется на это. Вот тот же Соловей цитировал в вашей программе: "Трамп нужен Кремлю, чтобы на пять дней парализовать американских военных". Не знаю, может, на пять дней он и не парализует, но иногда складываются ситуации, когда достаточно парализовать на 5 часов. После 3 ноября уже и разговоров не может быть о российских авантюрах.

То-то и оно. Сейчас у Путина открылся колоссальный коридор возможностей. Вы о нем предупреждали в нашей программе некоторое время назад. И сейчас мы видим, что Кремль начинает увеличивать обороты наглости, выставляя уже не просто ультиматумы, а буквально требуя от украинской Верховной Рады делать изменения в законодательстве.

О чем идет речь - речь идет об этой идеологии формулы Штайнмайера. Оккупант будет проводить выборы на оккупированной территории. И эти выборы должны быть признаны украинскими властями. Это то, что я все время называл легализацией военно-террористического плацдарма ОРДЛО в украинском правовом и политическом поле. Вот в чем был ультиматум Москвы. Но на него был жесткий и очень достойный ответ трех государственных деятелей Украины - министра иностранных дел Кулебы, вице-премьера Резникова и секретаря Совета нацбезопасности Данилова. Разными словами, но по сути они сказали одно и тоже: базовым и первым пунктом Минских договоренностей является прекращение огня и вывод иностранных военнослужащих и их тяжелого вооружения. Москва не выполняла пять лет эти базовые пункты. И пока она их не выполнит, ни о каком политическом урегулировании и других вопросах, не может быть и речи. Точка.

Но кроме трех вышеперечисленных мушкетеров, есть еще д'Артаньян, уверенный в том, что, поговорив с Путиным, удастся остановить войну до конца этого года.

Этот д'Артаньян окружен такими гвардейцами кардинала как Ермак и Коломойский. И вот эта тройка - д'Артаньян и гвардейцы - против трех мушкетеров. В этом сейчас и суть политической борьбы, идущей в Киеве. Учтите и встречу Кулебы с тем же Бегином, который недавно обещал российскому Риббентропу санкции, от которых тот дрогнет. Я думаю, что и события Дня Независимости Украины показали, что позиция мушкетеров пользуется поддержкой общества. Но вот что касается д'Артаньяна, я не знаю, вот эта история с "новичком" на него никак не подействовала?! У него какая-то маниакальная идея с видом счастливого идиота разглагольствовать о встрече с Путиным. Но в тех же ультиматумах и Козак, и Песков и сам Путин говорят, что ни о какой нормандской встрече не может быть и речи. А сейчас об этом говорят, как, по крайней мере о вероятном возможном событии. Все зависит от Рады. Потому что на этот раз предательскую формулу Штайнмайера, а по сути - идею легализации бандитской организации ОРДЛО - эти хитроумные престарелые коммунистические вожди Кравчук и Фокин завернули в какую-то бумажку, в которой ее нутро не сразу очевидно. Но ближайшие дни покажут. Мне все же кажется, что Рада не попадется на этот тухлый крючок и откажется ратифицировать фактическую капитуляцию Украины.