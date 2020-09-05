На следующей неделе Коломыя возобновит движение общественного транспорта

5 сентября, 2020, 12:03

С понедельника, 7 сентября 2020 года, на территории Коломыйской ОТГ начнут курсировать регулярные специальные перевозки

Об этом сообщили в Коломыйском городском совете, передает Еспресо.TV.

По городу будут ездить автобусы №2, 2А; №3, 3А; №4; №6Б; №12.

По ОТГ с. Саджавка - Коломыя (железнодорожный вокзал) с. Товмачик - Коломыя (железнодорожный вокзал) с. Воскресинцы - Коломыя (железнодорожный вокзал).

Оплата - согласно действующему тарифу.

Движение транспорта будет осуществляться с 06:30 до 20:00.

Напомним, с 31 августа Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы занесены в "красную" карантинную зону. Следовательно, в населенных пунктах запрещена работа общепита, закрыты детские сады и школы.

В Ивано-Франковске транспорт работает в режиме спецперевозок. От полной остановки транспорта город отказался.

Кроме того, горсовет Ивано-Франковска подал в суд на Кабмин.

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