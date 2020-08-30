Несмотря на "красную" зону, транспорт в Одессе будет работать без изменений, - мэр Марцинкив

30 августа, 2020, 20:20

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не согласен с решением центральной власти, по которому город отнесен к "красной" зоне эпидемической опасности, и называет субъективными большинство применяемых при этом критериев оценки

Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в соцсетях в воскресенье, 30 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Сегодня попадания Франковска в "красную" зону является политическим решением, политически мотивированным решением и призвано будоражить ситуацию в регионах. Поэтому обращаюсь к франковцам: не молчать, действовать законными методами, для нас очень важно сегодня показать свою позицию", - сказал Марцинкив.

Также он рассказал, изменится ли режим работі городского транспорта.

"Общественный коммунальный и некоммунальный частный транспорт будет действовать в режиме обычных маршрутов, но с табличкой "спецперевозки", - сказал он.

Мэр назвал неправильным, когда органы местного самоуправления узнают об отнесении города к "красной" зоне "из социальных сетей и сайтов наших центральных СМИ".

"Считаю также, что большинство критериев - ведь вчера еще раз пересмотрели критерии, по которым вводят "красную" зону или "оранжевую" - считаю, что большинство этих критериев субъективны. В частности, критерий заполненных коек в наших городских больницах, в том числе и Covid'ными пациентами, и больными пневмонией - это очень субъективный критерий, потому что сегодня франковские больницы принимают пациентов со всей области, из Монастырского района (Тернопольщины, - ред.), Раховского района (Закарпатье, - ред.), и поэтому заполненность наших больниц будет гораздо больше", - сказал Марцинкив.

Медики Ивано-Франковска, по его словам, уже неделю наблюдают положительную тенденцию к уменьшению количества пациентов в больницах города. Однако эта статистика никем не учитывается.

"Хотят, чтобы сегодня западная Украина перестала работать, чтобы сегодня наши предприятия, спортивные клубы закрывались", - сказал Марцинкив.

Мэр также обратился к милиции, "чтобы они не превратились в инструмент какой-то политической игры наших чиновников из Киева, которые принимают такие неразумные решения, и не штрафовали наших предпринимателей".

Он сообщил, что в городе проходит митинг несогласных с вышеупомянутым решением Госкомиссии по ТЭБ и ЧС и записал свое видео на его фоне.

"Это сейчас очень важно, чтобы в Ивано-Франковске мы показывали свою позицию, как это показали в Тернополе, как показывают в других городах", - сказал Марцинкив.

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