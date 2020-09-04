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Espreso.tvОбществоРоссия должна ответить на "серьезные вопросы" из-за отравления Навального, - Столтенберг

Россия должна ответить на "серьезные вопросы" из-за отравления Навального, - Столтенберг


фото: reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не сомневается в доказательствах Берлина об отравлении оппозиционера Алексея Навального Новичком на территории России

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Россия должна ответить на "серьезные вопросы".

"Доказательства не вызывают сомнений. Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы Новичок", - сказал он.

Генсек НАТО добавил, что "применение такого вида оружия ужасает".

Столтенберг заявил, что использование химического нервного агента - это нарушение международного права и все члены НАТО осудили применение такого вида оружия.

"Мы призываем РФ полностью сотрудничать с беспристрастным международным расследованием, чтобы привлечь виновных к ответственности", - сказал он.

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