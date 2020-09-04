Россия должна ответить на "серьезные вопросы" из-за отравления Навального, - Столтенберг
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, Россия должна ответить на "серьезные вопросы".
"Доказательства не вызывают сомнений. Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы Новичок", - сказал он.
Генсек НАТО добавил, что "применение такого вида оружия ужасает".
Столтенберг заявил, что использование химического нервного агента - это нарушение международного права и все члены НАТО осудили применение такого вида оружия.
"Мы призываем РФ полностью сотрудничать с беспристрастным международным расследованием, чтобы привлечь виновных к ответственности", - сказал он.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
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