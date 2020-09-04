Паломничество в Умань: у пяти хасидов положительный результат на COVID-19

4 сентября, 2020, 19:19

4 сентября у пяти паломников-хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана в Умань, обнаружили коронавирус

Об этом сообщил мэр Умани Александр Цебрий, передает "Укринформ".

Мэр отметил, что ранее распространенная информация о шести инфицированных оказалась неточной. По его словам, данные о больных предоставили медики Уманской городской больницы. ПЦР-тестирование паломников провели в лаборатории частной клиники.

Мэр подчеркнул, что кроме 5 случаев заболевания, выявленных у хасидов-паломников, в Умани с COVID- 19 госпитализированы 18 человек. Большинство госпитализированных - иногородние, поскольку Уманская больница является опорной для города и пяти прилегающих районов.

На вопрос, не планируется ли в связи с выявленными случаями заболевания среди паломников установить контрольные пункты вокруг района паломничества, не дожидаясь 10 сентября, Цебрий ответил, что пока такой вопрос не рассматривается. Но при необходимости решения будут приниматься безотлагательно.

"Если будет крайняя необходимость, - даже ночью мы соберем депутатов и примем необходимое решение", - заверил Александр Цебрий.

Напомним, Уманская городская власть в сотрудничестве с главным раввином Украины решила проводить ПЦР-тестирование для всех паломников, прибывающих в город на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана.

3 сентября Уманский горсовет постановил, что с 10 сентября в местах паломничества хасидов установят временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина.

По решению государственной комиссии по ТЭБ и ЧС на время празднования в Умани ограничат время работы заведений питания и закроют учебные заведения, расположенные в районе паломничества.

Умань, где похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадика Нахмана, является местом массового паломничества последователей его учения. Обычно на празднование иудейского Нового года сюда приезжало 20-30 тыс. паломников из разных стран. В 2020 году празднование Рош ха-Шана приходится на 18-20 сентября. Предполагается, что количество паломников составит не более 5-10 тыс.чел.