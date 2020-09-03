Рош Ха-Шана в Умани: в городе с 10 сентября установят карантинные пункты

3 сентября, 2020, 17:06

В Умани с 10 сентября в местах паломничества хасидов установят временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина

О таком решении Уманского городского совета сообщил в Facebook ее председатель Александр Цебрий.

Отмечается, что решение "О защите населения г. Умань от острой респираторной болезни COVID-19 и усиления противоэпидемических мероприятий на территории города" приняли депутаты горсовета на внеочередной сессии 3 сентября.

Поэтому за неделю на территории города будет установлено пять временных пунктов "мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно противоэпидемических правил и норм".

Согласно решению, на пунктах мониторинга будут дежурить работники Нацполиции, ГСЧС, Государственной миграционной службы, Госпродпотребслужбы и уполномоченные должностные лица.

Они будут проводить разъяснительную работу о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, в случае необходимости - проверять документы, которые позволяют лицу находиться на территории Украины, осуществлять температурный скрининг и обзор людей, вещей и транспортных средств, составлять протоколы об административных и других нарушениях.

Также в городе будут действовать мобильные мониторинговые группы с похожими полномочиями.

28 августа Украина запретила въезд для иностранцев до конца сентября.

В Умани сотрудники правоохранительных органов заступили на усиленный режим несения службы в связи с приездом хасидов в город на празднование Рош Ха-Шана.

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