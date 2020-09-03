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Espreso.tvОбществоРош Ха-Шана в Умани: в городе с 10 сентября установят карантинные пункты

Рош Ха-Шана в Умани: в городе с 10 сентября установят карантинные пункты


фото: ck-oda.gov.ua
В Умани с 10 сентября в местах паломничества хасидов установят временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина

О таком решении Уманского городского совета сообщил в Facebook ее председатель Александр Цебрий.

Отмечается, что решение "О защите населения г. Умань от острой респираторной болезни COVID-19 и усиления противоэпидемических мероприятий на территории города" приняли депутаты горсовета на внеочередной сессии 3 сентября.

Поэтому за неделю на территории города будет установлено пять временных пунктов "мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно противоэпидемических правил и норм".

Согласно решению, на пунктах мониторинга будут дежурить работники Нацполиции, ГСЧС, Государственной миграционной службы, Госпродпотребслужбы и уполномоченные должностные лица.

Они будут проводить разъяснительную работу о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, в случае необходимости - проверять документы, которые позволяют лицу находиться на территории Украины, осуществлять температурный скрининг и обзор людей, вещей и транспортных средств, составлять протоколы об административных и других нарушениях.

Также в городе будут действовать мобильные мониторинговые группы с похожими полномочиями.

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