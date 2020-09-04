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Espreso.tvСпортОн еще свое покажет, - Маркевич об игре Коноплянки

Он еще свое покажет, - Маркевич об игре Коноплянки


фото: Getty Images
Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич считает, что Евгений Коноплянка еще сможет вернуться на топ-уровень

Об этом сообщает "Трибуна".

Маркевич уверен, что Коноплянка неуверенно чувствовал себя в матче против Швейцарии из-за малой игровой практики в "Шахтере".

"Какие у меня впечатления от игры Коноплянки? Ему нужно дать возможность играть. В Шахтере он мало играет, потому неуверенно себя чувствует. Но я думаю, что он еще свое покажет", - отметил Мирон Маркевич.

30-летний Евгений Коноплянка провел на футбольном поле в матче со Швейцарией (2: 1) 54 минут и стал единственным игроком, которого заменил Андрей Шевченко.

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