Ничего особенного в этой команде нет, - Маркевич о сопернике "Динамо" в ЛЧ
31 августа, 2020, 19:03
Украинский тренер Мирон Маркевич считает, что у "Динамо" есть все шансы выйти в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов
Об этом сообщает 1927.kiev.ua.
Глава комитета национальных сборных УАФ положительно оценивает жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
"Видел, как играет АЗ. Ничего особенного в этой команде нет. У Динамо есть все шансы пройти дальше. Восстановятся Миколенко, Цыганков, Вербич - они больше были нужны команде. Так что проблем не будет с этим соперником, я думаю. АЗ - команда -середняки, ее надо проходить. В следующем раунде было бы интереснее встретиться с "Гентом", - сказал Мирон Маркевич.
- 31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ .
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