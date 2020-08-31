Ничего особенного в этой команде нет, - Маркевич о сопернике "Динамо" в ЛЧ

31 августа, 2020, 19:03

Украинский тренер Мирон Маркевич считает, что у "Динамо" есть все шансы выйти в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Об этом сообщает 1927.kiev.ua.

Глава комитета национальных сборных УАФ положительно оценивает жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Видел, как играет АЗ. Ничего особенного в этой команде нет. У Динамо есть все шансы пройти дальше. Восстановятся Миколенко, Цыганков, Вербич - они больше были нужны команде. Так что проблем не будет с этим соперником, я думаю. АЗ - команда -середняки, ее надо проходить. В следующем раунде было бы интереснее встретиться с "Гентом", - сказал Мирон Маркевич.

31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ .