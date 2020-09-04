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Espreso.tvСпортНовичок УПЛ будет проводить домашние матчи на стадионе Евро-2012

Новичок УПЛ будет проводить домашние матчи на стадионе Евро-2012


фото: fcrukh.com
Футбольный клуб "Рух" будет проводить домашние матчи Украинской Премьер-лиги на стадионе "Арена Львов"

Об этом сообщает официальный сайт "Руха".

Ближайший домашний матч львовской команды состоится в субботу, 12 сентября. В гости на "Арену Львов" приедет действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер". Начало матча - в 19:30.

Руководство "Руха" подчеркивает, что болельщики "желто-черных" смогут поддержать львовскую команду непосредственно на стадионе.

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