Новичок УПЛ будет проводить домашние матчи на стадионе Евро-2012
4 сентября, 2020, 18:18
Футбольный клуб "Рух" будет проводить домашние матчи Украинской Премьер-лиги на стадионе "Арена Львов"
Об этом сообщает официальный сайт "Руха".
Ближайший домашний матч львовской команды состоится в субботу, 12 сентября. В гости на "Арену Львов" приедет действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер". Начало матча - в 19:30.
Руководство "Руха" подчеркивает, что болельщики "желто-черных" смогут поддержать львовскую команду непосредственно на стадионе.
- 21 августа в стартовом матче чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило донецкий "Олимпик" со счетом 4: 1 .
- 23 августа полтавская "Ворскла" разгромила львовский "Рух" со счетом 5: 2.
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