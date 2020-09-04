МЗ обновил список стран "зеленой" зоны: теперь их 194

4 сентября, 2020, 14:25

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон

Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон опубликован на сайте Министерства здравоохранения.

Так, в перечень стран "зеленой" зоны был расширен до 194. В него входят страны-соседи Украины, исключая Румынии и Молдовы, а также такие популярные туристические направления, как Египет, Турция, Болгария, Армения, Чехия и др.

В то же время в "красном" списке остаются 50 стран. Среди них, в частности, Франция, Испания, Черногория, США и Израиль.

Напомним, правительство изменило правила въезда в Украину: отныне государствами с широким распространением COVID-19 считаются те, где количество новых зарегистрированных случаев заражения 100 тыс. человек в последние лет 14 дней не превышает количество таких случаев в Украине.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал самые популярные туристические направления среди украинцев.

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