Правительство изменило правила въезда в Украину: установило один критерий для определения "зеленой зоны" вместо двух
Соответствующее постановление Кабмина от 12 августа №712 обнародовано на Правительственном портале.
Согласно тексту изменений в постановление, государством с широким распространением коронавируса считается такое, в котором количество новых зарегистрированных случаев заражения 100 тыс населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.
Отметим, правительство отменило критерий, согласно которому государствами со значительным распространением COVID-19 считались те, где количество активных случаев этого заболевания превышала 55 человек на 100 тыс. населения в течение последних 14 дней.
Согласно постановлению, перечень государств со значительным распространением COVID-19 формирует Министерство здравоохранения и просматривает его каждые семь дней.
Так, иностранцы, прибывшие в Украину с "июня зоны" обязаны соблюдать 14-дневной самоизоляции или иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Тест можно сделать как в Украине, так и за 48 часов до въезда в страну. Кроме того, иностранцы при въезде должны получить полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19.
Дополнительно отмечается, что правительство расширило перечень лиц, прибывших в Украину из стран со значительным распространением COVID-19, которым не нужна самоизоляция. Кроме лиц, получивших отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 за 48 часов до въезда в Украину, к этой категории добавились лица, перевозящих гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-