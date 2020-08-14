Правительство изменило правила въезда в Украину: установило один критерий для определения "зеленой зоны" вместо двух

14 августа, 2020, 13:39

Отныне государствами с широким распространением COVID-19 считаются те, где количество новых зарегистрированных случаев заражения на 100 тыс. человек за последние 14 дней не превышает количество таких случаев в Украине

Соответствующее постановление Кабмина от 12 августа №712 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно тексту изменений в постановление, государством с широким распространением коронавируса считается такое, в котором количество новых зарегистрированных случаев заражения 100 тыс населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Отметим, правительство отменило критерий, согласно которому государствами со значительным распространением COVID-19 считались те, где количество активных случаев этого заболевания превышала 55 человек на 100 тыс. населения в течение последних 14 дней.

Согласно постановлению, перечень государств со значительным распространением COVID-19 формирует Министерство здравоохранения и просматривает его каждые семь дней.

Так, иностранцы, прибывшие в Украину с "июня зоны" обязаны соблюдать 14-дневной самоизоляции или иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Тест можно сделать как в Украине, так и за 48 часов до въезда в страну. Кроме того, иностранцы при въезде должны получить полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19.

Дополнительно отмечается, что правительство расширило перечень лиц, прибывших в Украину из стран со значительным распространением COVID-19, которым не нужна самоизоляция. Кроме лиц, получивших отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 за 48 часов до въезда в Украину, к этой категории добавились лица, перевозящих гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации.

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