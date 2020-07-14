Кулеба: Россия вышла на третье место по количеству запросов летних путешествий среди украинцев

14 июля, 2020, 10:13

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, многие украинцы интересуются возможностью путешествия в Российскую Федерацию летом

Об этом сообщил Кулеба во время онлайн-брифинга, передает ЕспресоTV.

"На третье место вышла Россия, почему-то очень многие граждане интересуются возможностью путешествия в Российскую Федерацию летом", - сказал Кулеба.

По его словам, на первом месте среди направлений, которые пользуются спросом среди украинцев, находится Албания.

"На втором месте у нас Турция, тоже понятно, что страна популярна среди туристов, и продолжают наши сограждане туда ездить на отдых", - отметил министр.

По словам Кулебы, на четвертом и пятом месте по количеству запросов оказались Польша и Германия соответственно.

"С курьезных фактов - у нас на одиннадцатом месте по популярности в рейтинге находится Украина. Курьезность в том, что это единственная страна на карте, которую мы разработали, по которой информация по объективным причинам не размещается, поскольку наш сайт о других странах" , - добавил министр.

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