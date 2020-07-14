Кулеба: Россия вышла на третье место по количеству запросов летних путешествий среди украинцев
Об этом сообщил Кулеба во время онлайн-брифинга, передает ЕспресоTV.
"На третье место вышла Россия, почему-то очень многие граждане интересуются возможностью путешествия в Российскую Федерацию летом", - сказал Кулеба.
По его словам, на первом месте среди направлений, которые пользуются спросом среди украинцев, находится Албания.
"На втором месте у нас Турция, тоже понятно, что страна популярна среди туристов, и продолжают наши сограждане туда ездить на отдых", - отметил министр.
По словам Кулебы, на четвертом и пятом месте по количеству запросов оказались Польша и Германия соответственно.
"С курьезных фактов - у нас на одиннадцатом месте по популярности в рейтинге находится Украина. Курьезность в том, что это единственная страна на карте, которую мы разработали, по которой информация по объективным причинам не размещается, поскольку наш сайт о других странах" , - добавил министр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-