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Espreso.tvЭкономикаДоминикана, Бразилия и Конго: количество открытых для украинцев стран возросло до 48, - Кулеба

Доминикана, Бразилия и Конго: количество открытых для украинцев стран возросло до 48, - Кулеба


фото: reuters
По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми для украинских туристов остаются 48 стран, а за последнюю неделю добавились Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши сограждане. Три страны прибавились в список по сравнению с прошлой неделей", - сказал Кулеба.

Так, по его словам, добавились Бразилия, Доминиканская Республика, Демократическая Республика Конго.

Кулеба также напомнил, что правительство Болгарии продлило с 1 по 30 сентября допуск украинских граждан без необходимости предоставлять результаты ПЦР-тестов на COVID-19.

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