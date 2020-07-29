Где отдохнуть летом: Криклий назвал список разрешенных для въезда украинский стран
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Telegram.
По информации Криклия, пока украинцы могут летать на отдых в Болгарию, Турцию, Египет, Албанию, Черногорию и Хорватию.
В частности, въезд в Болгарию возможен при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часа до прибытия.
Для въезда в Хорватию обязательно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 48 часов.
В Турцию, Египет и Албанию - въезд и возвращение без ограничений.
При возвращении из Черногории в Украину обязательно 14-дневная самоизоляция.
Криклий напомнил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом в аэропорту "Борисполь", а также во Львовском и Одесском аэропортах, где установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования.
Министр также отметил, что данные по въезду меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах, поэтому перед поездкой граждане должны обязательно проверять информацию.
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