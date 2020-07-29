Где отдохнуть летом: Криклий назвал список разрешенных для въезда украинский стран

29 июля, 2020, 11:22

По информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, пока украинцы могут летать на отдых в Болгарию, Турцию, Египет, Албанию, Черногорию и Хорватию

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Telegram.

По информации Криклия, пока украинцы могут летать на отдых в Болгарию, Турцию, Египет, Албанию, Черногорию и Хорватию.

В частности, въезд в Болгарию возможен при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часа до прибытия.

Для въезда в Хорватию обязательно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 48 часов.

В Турцию, Египет и Албанию - въезд и возвращение без ограничений.

При возвращении из Черногории в Украину обязательно 14-дневная самоизоляция.

Криклий напомнил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом в аэропорту "Борисполь", а также во Львовском и Одесском аэропортах, где установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования.

Министр также отметил, что данные по въезду меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах, поэтому перед поездкой граждане должны обязательно проверять информацию.

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