Дело "вагнеровцев": Мы требуем создания временной следственной комиссии, - Арьев
Об этом народный депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Арьев заявил на брифинге в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
На брифинге Арьев обнародовал новые доказательства проведения спецоперации украинских спецслужб по российским наемникам "вагнеровцам", задержанным в Беларуси. Арьев считает, что финальная фаза операции была сорвана после совещания в Офисе президента.
"Мы требуем создания временной следственной комиссии Верховной Рады. Мы должны это сделать для родственников тех, кто погиб в Ил-76 (самолет ВСУ, который сбили в июня 2014 года у Луганска, - ред.) и в целом на Донбассе. Ради памяти тех, кто отдал жизнь. Правда должна быть установлена, - сказал Арьев.
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Напомним, 18 августа главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов заявил, что появление части российских наемников в Беларуси, которых позже отдали России, состоялось в рамках спецоперации украинских спецслужб по захвату причастных к войне на Донбассе террористов, но президент Владимир Зеленский приостановил конечную фазу операции .
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