Дело "вагнеровцев": Мы требуем создания временной следственной комиссии, - Арьев

4 сентября, 2020, 12:17

Народные депутаты требуют создания временной следственной комиссии Верховной Рады по поводу обстоятельств провала операции украинских спецслужб. Операция касалась задержания российских наемников "вагнеровцев"

Об этом народный депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Арьев заявил на брифинге в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

На брифинге Арьев обнародовал новые доказательства проведения спецоперации украинских спецслужб по российским наемникам "вагнеровцам", задержанным в Беларуси. Арьев считает, что финальная фаза операции была сорвана после совещания в Офисе президента.

"Мы требуем создания временной следственной комиссии Верховной Рады. Мы должны это сделать для родственников тех, кто погиб в Ил-76 (самолет ВСУ, который сбили в июня 2014 года у Луганска, - ред.) и в целом на Донбассе. Ради памяти тех, кто отдал жизнь. Правда должна быть установлена, - сказал Арьев.

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