Задержанных в Беларуси "вагнеровцев" везли в Украину в рамках спецоперации, но Зеленский отложил ее завершение, - Цензор.Нет

18 августа, 2020, 13:46

Об этом Бутусов написал в Facebook.

"Более года назад была начата операция по розыску и задержанию 28 террористов, проживающих в РФ, с целью обеспечить правосудие и пополнить" обменный фонд "для проведения обмена пленными, который блокирует Россия. В составе группы планировали задержать - двух террористов, причастных к уничтожению "Боинга" МН17 под Торезом; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 вблизи Луганска. 9 террористов с 28 были гражданами Украины, и использовали украинские паспорта. 11 человек из группы уже находились в базе розыска "Миротворец". Группу в СМИ назвали "вагнеровцы", но в реальной "Вагнера" большинство из них не служили. они были наемниками, которым все равно за кого воевать. в ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео свои преступления на территории Украины - они хвастались, думая, что показывают уровень своей "квалификации". Украинские спецслужбы обнаружили террористов. Потом предложили им выгодную работу от имени г. Осийский частной военной компании "МАР", созданной в 2014 году в Санкт-Петербурге для привлечения наемников для войны против Украины, но закрытой учредителями в 2018 году. Работа - охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск-Стамбул в Турции. Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет ", - рассказал Бутусов.

По словам журналиста, после того, как Зеленскому доложили об операции и готовность террористов к вылету из Минска, президент приказал отложить вылет, а через некоторое время власти Беларуси задержала наемников и передала их России.

При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины после провала операции заявил о возможной измене и потребовал расследования срыва операции, после чего президент Зеленский уволил его от должности.

По данным Бутусова события происходили следующим образом:

24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым заместителем главы СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и вылет террористов из Минска, который должен был состояться в скором времени. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: председатель Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО - глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.

По данным Цензор.Нет, на совещании Ермак заявил, что операцию проводить нельзя и сослался на переговоры с помощником президента РФ Путина Дмитрием Козаком, заявив, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля и потребовал перенести начало операции.

"Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированны на рейс, и прекращение операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, находившихся в розыске в Украине, и представляющих интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом. Однако Зеленский поддержал Ермака и приказал СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобнее общаться с Москвой ", - рассказал Бутусов.

После этого 25 июля на рейс Минск-Стамбул не прибыли сразу 33 зарегистрированных пассажира. Вместо этого они заселились в один из санаториев приказу ждать нового вылета 30 июля, но 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу, после чего действующий на тот момент президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что цель группы - массовые беспорядки на выборах в Беларуси 9 августа .

31 июля Генпрокуратура Украины направила представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдачи их в Украину, однако никакого ответа из Беларуси не получила.

"3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и причина - измена. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операциях, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак выразил недовольство, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял. 5 августа - без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский издает указ об увольнении Бурбы и назначения нового начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато. Президент Зеленский проводит переговоры с Лукашенко о выдаче террористов, по крайней мере тех девяти, которые являются гражданами Украины и используют украинские паспорта ", - рассказал Бутусов.

7 августа президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко о выдаче всей группы террористов в РФ. 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что все задержанные в Беларуси террористы выданы России.

Напомним, ОПУ раскритиковал выдачу России задержанных в Беларуси российских наемников, а МИД Украины впервые в истории отозвал посла из Минска .

Зеленский назначил новым руководителем ГУР Минобороны известного по рейдом в Крым в 2016 году Кирилла Буданова.

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