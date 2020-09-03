США обещают новые санкции против России из-за отравления Навального
Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Элиот после того, как в Германии заявили, что Навального отравили "Новичком".
"США глубоко обеспокоены результатами, обнародованными сегодня. Отравление Алексея Навального абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.
Джон Элиот заметил, что Россия уже не впервые применяет нервно-паралитические вещества из группы "Новичок".
"Мы будем сотрудничать с союзниками и международным сообществом, чтобы виновники в России были привлечены к ответственности, на кого бы не указали доказательства, и ограничить доступность средств для их дальнейшей злонамеренной деятельности", - заявил Джон Элиот.
(3 of 3) "The Russian people have a right to express their views peacefully without fear of retribution of any kind, and certainly not with chemical agents". - NSC Spokesman John Ullyot- NSC (@WHNSC) September 2, 2020
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального " хотели заставить молчать".
- МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "бесчеловечной расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
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