США обещают новые санкции против России из-за отравления Навального

3 сентября, 2020, 12:17

CША объявили, что инициируют новые санкции против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Элиот после того, как в Германии заявили, что Навального отравили "Новичком".

"США глубоко обеспокоены результатами, обнародованными сегодня. Отравление Алексея Навального абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

Джон Элиот заметил, что Россия уже не впервые применяет нервно-паралитические вещества из группы "Новичок".

"Мы будем сотрудничать с союзниками и международным сообществом, чтобы виновники в России были привлечены к ответственности, на кого бы не указали доказательства, и ограничить доступность средств для их дальнейшей злонамеренной деятельности", - заявил Джон Элиот.

(3 of 3) "The Russian people have a right to express their views peacefully without fear of retribution of any kind, and certainly not with chemical agents". - NSC Spokesman John Ullyot - NSC (@WHNSC) September 2, 2020

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