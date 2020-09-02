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Espreso.tvОбществоРош Ха-Шана в Умани: полиция перешла на усиленный режим работы

Рош Ха-Шана в Умани: полиция перешла на усиленный режим работы

В Умани сотрудники правоохранительных органов заступили на усиленный режим несения службы в связи с приездом хасидов в город на празднование Рош Ха-Шана

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Глава Национальной полиции Александр Фацевич отметил, порядок в городе будет обеспечивать более 500 полицейских.

"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", - сообщил он.

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