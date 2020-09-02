Рош Ха-Шана в Умани: полиция перешла на усиленный режим работы
2 сентября, 2020, 15:36
В Умани сотрудники правоохранительных органов заступили на усиленный режим несения службы в связи с приездом хасидов в город на празднование Рош Ха-Шана
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Глава Национальной полиции Александр Фацевич отметил, порядок в городе будет обеспечивать более 500 полицейских.
"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", - сообщил он.
- 28 августа Украина запретила въезд для иностранцев до конца сентября.
- Мэр Умани Александр Цебрий обратился к властям с просьбой разрешить устроить контрольно-пропускные пункты для контроля въезда в город, а также предложил тестировать на COVID-19 хасидов, которые уже прибыли в Умань.
- В Черкасской области разработают систему правил соблюдения карантина во время паломничества хасидов в Умань.
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