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Espreso.tvОбщество"Заявление Меркель - фальсификация": Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы и Берлина об отравлении Навального

"Заявление Меркель - фальсификация": Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы и Берлина об отравлении Навального


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального было сфальсифицировано, что якобы подтверждается перехватом разговора Варшавы и Берлина.

Об этом он заявил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным, передает БЕЛТА.

По его словам, белорусская военная разведка до выступления Меркель якобы перехватила разговор.

"Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи... И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) четко говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.

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