"Заявление Меркель - фальсификация": Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы и Берлина об отравлении Навального
3 сентября, 2020, 13:38
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального было сфальсифицировано, что якобы подтверждается перехватом разговора Варшавы и Берлина.
Об этом он заявил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным, передает БЕЛТА.
По его словам, белорусская военная разведка до выступления Меркель якобы перехватила разговор.
"Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи... И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) четко говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать".
- МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "бесчеловечной расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
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