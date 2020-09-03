"Скосили ковидом": во Львовском областном совете произошла вспышка коронавируса

3 сентября, 2020, 20:28

Во Львовском облсовете произошла вспышка коронавируса. Среди больных: председатель областного совета, руководитель аппарата ЛОС, ряд работников и депутаты

Об этом сообщает "Еспресо.Запад" .

Во Львовском облсовете коронавирус обнаружили у председателя областного совета, руководителя аппарата, шести работников и восьми депутатов.

Напомним, о болезни в понедельник сообщил председатель областного совета Александр Ганущин. Он отметил, что в пятницу после обеда у него ухудшилось самочувствие, он сдал ПЦР-тест и получил положительный результат. Сейчас чиновник дома, на самоизоляции и выполняет указания врача.

"Предупредил всех, с кем контактировал крайние несколько дней. Очень рассчитываю, что вас вирус обойдет стороной. Мой образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому повороту событий был готов. Сейчас чувствую себя как при легкой простуде, которая сильно утомляет, как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах ", - написал Ганущин.

Впрочем, болезнь добралась не только до главы областной структуры. Как сообщил журналистке "Еспресо.Запад" первый заместитель главы областного совета Богдан Гагалюк, больные есть среди аппарата и депутатов.

"К сожалению, ситуация у нас, как и во всей стране, не самая лучшая. Еще до болезни господина Ганущина, ковид обнаружили у руководителя аппарата ЛОС Валерия Харлова. Кроме того, больные шесть работников аппарата и восемь депутатов. Преимущественно, у всех болезнь проходит в легкой форме. к аппаратам ИВЛ не был подключен никто, однако были люди, которые лежали под кислородной маской. Лично я с главой контактировал еще до 24 августа, но перестраховался и сдал ИФА тест. Он оказался отрицательным ", - отметил Гагалюк.

Он также добавил, что уже завтра, 4 сентября, весь состав областного совета будет сдавать ПЦР-тесты, чтобы понять ситуацию в структуре.

Кроме областных чиновников, COVID-19 констатировали также у исполнительного директора Ассоциации Еврорегиона Карпаты-Украина Галины Литвин. Сегодня ей подтвердили диагноз с помощью ПЦР-теста. Женщина чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. Дома находятся также все работники Ассоциации.

По состоянию на утро 3 сентября в Украине зарегистрированы 2430 случаев COVID-19.

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