За сутки подтвердили 2 430 случаев инфицирования коронавирусом

3 сентября, 2020, 08:51

В Украине за последние сутки зарегистрированы 2 430 случаев COVID-19

Об этом сообщает СНБО.

859 пациентов вчера выздоровели, а 54 - умерли от осложнений.

Всего в Украине коронавирус выявили у 128 228 человек. Из них 2 710 пациентов умерли и 59 676 человек выздоровели.

Прирост за сутки:

Винницкая обл - 4 194 (+85)

Волынская обл - 5 662 (+73)

Днепропетровская обл - 2 050 (+64)

Донецкая обл - 1 549 (+44)

Житомирская обл - 3 471 (+29)

Закарпатская обл - 7 788 (+91)

Запорожская обл - 1 708 (+51)

Ивано-Франковская обл - 9 658 (+163)

Кировоградская обл - 833 (+7)

Киев - 14 158 (+280)

Киевская обл - 5 931 (+89)

Львовская обл - 15 116 (+209)

Луганская обл - 373 (27)

Николаевская обл - 1 372 (+52)

Одесская обл - 7 813 (+116)

Полтавская обл - 855 (+23)

Ривненская обл - 9 476 (+80)

Сумская обл - 1 629 (+58)

Тернопольская обл - 6 637 (+242)

Харьковская обл - 9 640 (+302)

Херсонская обл - 435 (11)

Хмельницкая обл - 2 740 (+110)

Черновицкая обл - 10 487 (+67)

Черкасская обл - 1 670 (+28)

Черниговская обл - 2 050 (+60)