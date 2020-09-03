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Espreso.tvОбществоЗа сутки подтвердили 2 430 случаев инфицирования коронавирусом

За сутки подтвердили 2 430 случаев инфицирования коронавирусом


фото: Укрінформ
В Украине за последние сутки зарегистрированы 2 430 случаев COVID-19

Об этом сообщает СНБО.

859 пациентов вчера выздоровели, а 54 - умерли от осложнений.

Всего в Украине коронавирус выявили у 128 228 человек. Из них 2 710 пациентов умерли и 59 676 человек выздоровели.

Прирост за сутки:

Винницкая обл - 4 194 (+85)
Волынская обл - 5 662 (+73)
Днепропетровская обл - 2 050 (+64)
Донецкая обл - 1 549 (+44)
Житомирская обл - 3 471 (+29)
Закарпатская обл - 7 788 (+91)
Запорожская обл - 1 708 (+51)
Ивано-Франковская обл - 9 658 (+163)
Кировоградская обл - 833 (+7)
Киев - 14 158 (+280)
Киевская обл - 5 931 (+89)
Львовская обл - 15 116 (+209)
Луганская обл - 373 (27)
Николаевская обл - 1 372 (+52)
Одесская обл - 7 813 (+116)
Полтавская обл - 855 (+23)
Ривненская обл - 9 476 (+80)
Сумская обл - 1 629 (+58)
Тернопольская обл - 6 637 (+242)
Харьковская обл - 9 640 (+302)
Херсонская обл - 435 (11)
Хмельницкая обл - 2 740 (+110)
Черновицкая обл - 10 487 (+67)
Черкасская обл - 1 670 (+28)
Черниговская обл - 2 050 (+60)

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