У председателя Львовского областного совета обнаружили коронавирус
Об этом сообщил он сам, передает "Еспресо.Захид".
"В пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР-тест. Результат развеял мои надежды - "РНК вируса SARS - CoV2 обнаружена", - написал Александр Ганущин.
Также он отметил, что дальше действовал по протоколу - семейный врач, антибиотики и самоизоляция. Председатель облсовета предупредил всех с кем контактировал последние несколько дней.
"Очень рассчитываю, что Вас вирус обойдет стороной. Мой образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому повороту событий был готов", - отметил он.
Сейчас Ганущин чувствует себя как при легкой простуде, однако она "сильно утомляет".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос