У председателя Львовского областного совета обнаружили коронавирус

31 августа, 2020, 09:13

28 августа у председателя Львовского облсовета Александра Ганущина резко ухудшилось самочувствие

Об этом сообщил он сам, передает "Еспресо.Захид".

"В пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР-тест. Результат развеял мои надежды - "РНК вируса SARS - CoV2 обнаружена", - написал Александр Ганущин.

Также он отметил, что дальше действовал по протоколу - семейный врач, антибиотики и самоизоляция. Председатель облсовета предупредил всех с кем контактировал последние несколько дней.

"Очень рассчитываю, что Вас вирус обойдет стороной. Мой образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому повороту событий был готов", - отметил он.

Сейчас Ганущин чувствует себя как при легкой простуде, однако она "сильно утомляет".