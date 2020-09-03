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Espreso.tvОбщество"Чтобы привлечь Россию к ответственности": В Сенате США призвали остановить строительство "Северного потока-2" из-за отравления Навального

"Чтобы привлечь Россию к ответственности": В Сенате США призвали остановить строительство "Северного потока-2" из-за отравления Навального


фото: reuters
Сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом он написал у себя в Twitter.

Он требует привлечь российские власти к ответственности из-за отравления Навального.

"Остановите трубопровод" Северный поток-2 ", чтобы привлечь россиян к ответственности", - отметил сенатор.

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