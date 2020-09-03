"Чтобы привлечь Россию к ответственности": В Сенате США призвали остановить строительство "Северного потока-2" из-за отравления Навального
3 сентября, 2020, 15:12
Сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального
Об этом он написал у себя в Twitter.
Он требует привлечь российские власти к ответственности из-за отравления Навального.
"Остановите трубопровод" Северный поток-2 ", чтобы привлечь россиян к ответственности", - отметил сенатор.
Halt the Nord Stream 2 pipeline to hold the Russians accountable. https://t.co/KpI0auGXP9- Tom Cotton (@SenTomCotton) September 2, 2020
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
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