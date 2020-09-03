 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМир"Безнаказанность недопустима": ЕС пригрозил санкциями против РФ из-за отравления Навального

"Безнаказанность недопустима": ЕС пригрозил санкциями против РФ из-за отравления Навального

ЕС призвал международное сообщество к совместной реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок"

Об этом говорится в заявлении высокого представителя от имени ЕС, передает "Европейская правда".

"Европейский Союз призывает к общему международному реагированию и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе ограничительные меры", - говорится в заявлении.

Отмечается, что покушение на российского гражданина было совершено на территории Российской Федерации.

"Российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и привлечения виновных к ответственности. Безнаказанность недопустима", - говорится в заявлении.

Европейский союз также призвал Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в целях обеспечения беспристрастного международного расследования отравления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 сентября, 2020 пятница

3 сентября, 2020 четверг

больше новостей

3 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать