"Безнаказанность недопустима": ЕС пригрозил санкциями против РФ из-за отравления Навального

Об этом говорится в заявлении высокого представителя от имени ЕС, передает "Европейская правда".

"Европейский Союз призывает к общему международному реагированию и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе ограничительные меры", - говорится в заявлении.

Отмечается, что покушение на российского гражданина было совершено на территории Российской Федерации.

"Российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и привлечения виновных к ответственности. Безнаказанность недопустима", - говорится в заявлении.

Европейский союз также призвал Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в целях обеспечения беспристрастного международного расследования отравления.

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