Президент Еврокомиссии об отравлении Навального: очередной подлый и трусливый поступок
3 сентября, 2020, 10:53
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула необходимость привлечь к ответственности виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального
"Канцлер Меркель сообщила мне, что российский оппозиционер Навальный был атакован нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написала фон дер Ляен в Twitter.
I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act - once again. Perpetrators need to be brought to justice.- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2020
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального " хотели заставить молчать".
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "бесчеловечной расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
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