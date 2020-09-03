Президент Еврокомиссии об отравлении Навального: очередной подлый и трусливый поступок

3 сентября, 2020, 10:53

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула необходимость привлечь к ответственности виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального

"Канцлер Меркель сообщила мне, что российский оппозиционер Навальный был атакован нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написала фон дер Ляен в Twitter.

I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act - once again. Perpetrators need to be brought to justice. - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2020

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