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Espreso.tvОбществоЛесные пожары в Луганской и Харьковской областях: Зеленский собрал срочное совещание

Лесные пожары в Луганской и Харьковской областях: Зеленский собрал срочное совещание


фото: Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание относительно лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас ", - сказал Зеленский.

По последним данным, площадь возгорания составляет 400 га, из них 100 гектаров - верховой пожар.

В одном из сел сгорело 8 домов из 150. Представители ГСЧС сообщили главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил.

Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.

Предварительная причина пожара - возгорание свалки, из которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

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