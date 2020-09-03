Госдеп: Отравление Навального "Новичком" усложняет дискуссию с Кремлем
Об этом сказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, комментируя информацию о том, что Навальный был отравлен ядом "Новичок", сообщает Голос Америки.
"Это нехорошо не только лично для одного из ведущих российских оппозиционеров, не только для отношений между правительством России и российским обществом. Это также посылает плохой сигнал внешнему миру. Поэтому, на мой взгляд, несмотря на интерес и попытки иметь честную, прозрачную дискуссию с Россией в определенных сферах, Россия очень часто прибегает к действиям, которые затрудняют этот путь, и этот диалог", - отметил Кент.
По его словам, пока только правительство Германии может давать какие-либо дальнейшие комментарии по ситуации с Навальным.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать".
- МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
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