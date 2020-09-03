Госдеп: Отравление Навального "Новичком" усложняет дискуссию с Кремлем

3 сентября, 2020, 10:20

В Госдепартаменте США заявили, что новые данные об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального затрудняют честную и прозрачную дискуссию с Москвой

Об этом сказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, комментируя информацию о том, что Навальный был отравлен ядом "Новичок", сообщает Голос Америки.

"Это нехорошо не только лично для одного из ведущих российских оппозиционеров, не только для отношений между правительством России и российским обществом. Это также посылает плохой сигнал внешнему миру. Поэтому, на мой взгляд, несмотря на интерес и попытки иметь честную, прозрачную дискуссию с Россией в определенных сферах, Россия очень часто прибегает к действиям, которые затрудняют этот путь, и этот диалог", - отметил Кент.

По его словам, пока только правительство Германии может давать какие-либо дальнейшие комментарии по ситуации с Навальным.

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