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Espreso.tvОбществоТимошенко заявила, что у нее прошло "кризисное состояние" COVID-19

Тимошенко заявила, что у нее прошло "кризисное состояние" COVID-19


фото: ba.org.ua
Лидер Родины Юлия Тимошенко , заразившаяся коронавирусом, прокомментировала свое самочувствие

Об этом она написала в Facebook.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни" , - сообщила Тимошенко.

  • Напомним, журналисты узнали о диагностировании коронавируса у Юлии Тимошенко 23 августа. Позже это подтвердила пресс-секретарь политика.
  • Пресс-секретарь отметила, что с вечера 24 августа Юлия Тимошенко получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID.

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