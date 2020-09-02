Тимошенко заявила, что у нее прошло "кризисное состояние" COVID-19
2 сентября, 2020, 12:44
Лидер Родины Юлия Тимошенко , заразившаяся коронавирусом, прокомментировала свое самочувствие
Об этом она написала в Facebook.
"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни" , - сообщила Тимошенко.
- Напомним, журналисты узнали о диагностировании коронавируса у Юлии Тимошенко 23 августа. Позже это подтвердила пресс-секретарь политика.
- Пресс-секретарь отметила, что с вечера 24 августа Юлия Тимошенко получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID.
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