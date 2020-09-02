Лучший футболист "Динамо" травмировался в контрольном матче сборной

2 сентября, 2020, 17:26

Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес получил травму в контрольном матче сборной Люксембурга

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Люксембуржцы встретились с немецким клубом "Саарбрюккен" с третьей лиги Германии в товарищеском матче, который состоялся на стадионе "Жози Бартель". Игра завершилась нулевой ничьей.

Динамовец провел на поле первый тайм и был заменен на 44-й минуте, получив повреждение.

Сборная Люксембурга продолжает подготовку к матчам Лиги наций против Азербайджана (5 сентября) и Черногории (9 сентября).

В этом сезоне 25-летний Жерсон Родригес провел 2 матча, забил 1 мяч и отдал 1 ассист. За свою карьеру футболист успел 22 раза выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга.

По версии болельщиков Родригес был лучшим игроком киевского "Динамо" в августе.

Напомним, 12 июля Жерсона Родригеса, который играет в аренде за "Анкарагюджю", исключили из заявки турецкого клуба за драку с одноклубником.

17 июля Родригеса погнали с турецкого "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.

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