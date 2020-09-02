Лесной пожар в Харьковской области: полиция открыла уголовное производство
2 сентября, 2020, 19:05
Следователи открыли уголовное производство по факту пожара вблизи села Клугино-Башкировка в Харьковской области
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"По факту пожара в Чугуевском районе следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
В ведомстве также сообщили, что в настоящее время пострадавших граждан нет, продолжается ликвидация возгорания.
Отмечается, что личный состав трех территориальных подразделений полиции обеспечивает общественный порядок и регулирует дорожное движение вблизи места пожара.
- Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесных пожарах на Харьковщине и Луганщине.
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