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Espreso.tvОбществоЛесной пожар в Харьковской области: полиция открыла уголовное производство

Лесной пожар в Харьковской области: полиция открыла уголовное производство


фото: пресслужба МВС
Следователи открыли уголовное производство по факту пожара вблизи села Клугино-Башкировка в Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"По факту пожара в Чугуевском районе следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время пострадавших граждан нет, продолжается ликвидация возгорания.

Отмечается, что личный состав трех территориальных подразделений полиции обеспечивает общественный порядок и регулирует дорожное движение вблизи места пожара.

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