Католическая церковь в Беларуси заявила о давлении и преследованиях
Об этом заявил генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий в интервью catholic.by.
Кособуцкий отметил, что глава Церкви, архиепископ Кондрусевич ездил в Польшу для участия в праздничных богослужениях и 31 августа возвращался домой в Минск.
"На данный момент, официальных объяснений от властей пока нет. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич имеет только одно гражданство - белорусское, и по закону его право на въезд никак не может быть ограничено. Согласно закону белорусские граждане не могут попасть в "черный список" , поэтому возникло явное недоразумение", - сказал он.
Читайте также: Белорусские пограничники не впустили в страну минского римско-католического митрополита, который возвращался из Польши
"Очевидно, что на церковь пытаются оказывать давление, а значит, происходит преследование церкви", - сказал Кособуцкий.
Примерами давления Кондрусевич назвал "непонятные действия структур" в отношении одного из крупнейших католических приходов Минска - церкви Св. Симона и Св. Елены - Красного костела.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-