Католическая церковь в Беларуси заявила о давлении и преследованиях

2 сентября, 2020, 07:46

Власти Беларуси начали преследования Римско-католической церкви

Об этом заявил генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий в интервью catholic.by.

Кособуцкий отметил, что глава Церкви, архиепископ Кондрусевич ездил в Польшу для участия в праздничных богослужениях и 31 августа возвращался домой в Минск.

"На данный момент, официальных объяснений от властей пока нет. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич имеет только одно гражданство - белорусское, и по закону его право на въезд никак не может быть ограничено. Согласно закону белорусские граждане не могут попасть в "черный список" , поэтому возникло явное недоразумение", - сказал он.

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"Очевидно, что на церковь пытаются оказывать давление, а значит, происходит преследование церкви", - сказал Кособуцкий.

Примерами давления Кондрусевич назвал "непонятные действия структур" в отношении одного из крупнейших католических приходов Минска - церкви Св. Симона и Св. Елены - Красного костела.