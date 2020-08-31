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Espreso.tvОбществоБелорусские пограничники не впустили в страну Минского римско-католического митрополита, который возвращался из Польши

Белорусские пограничники не впустили в страну Минского римско-католического митрополита, который возвращался из Польши


фото: belsat
31 августа главу белорусских католиков архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пропустили через польско-белорусскую границу

Об этом сообщает "Белсат" со ссылкой на пресс-секретаря Конференции католических епископов Беларуси Юрия Санька.

В католической церкви отметили, что пока неизвестно, на каком основании Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь, гражданином которой он является.

"Мы пытаемся разобраться в ситуации и сделать все возможное, чтобы его пустили в Беларусь", - виидзначив пресс-секретарь белорусских римокатоликов.

Отмечается, что Кондрусевич возвращался со служебной поездки в Польшу.

"Я нахожусь на переходе в Кузнице Белостокской, меня не пустили", - сказал митрополит Кондрусевич журналистам "Радыё Свабода ".

Он добавил, что официальное заявление по инциденту обнародует позже.

  • Тадеуш Кондрусевич возглавляет римскокатолическу церковь Беларуси с 2007 года. Он родился на Гродненщине в 1946 году.

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