Белорусские пограничники не впустили в страну Минского римско-католического митрополита, который возвращался из Польши
Об этом сообщает "Белсат" со ссылкой на пресс-секретаря Конференции католических епископов Беларуси Юрия Санька.
В католической церкви отметили, что пока неизвестно, на каком основании Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь, гражданином которой он является.
"Мы пытаемся разобраться в ситуации и сделать все возможное, чтобы его пустили в Беларусь", - виидзначив пресс-секретарь белорусских римокатоликов.
Отмечается, что Кондрусевич возвращался со служебной поездки в Польшу.
"Я нахожусь на переходе в Кузнице Белостокской, меня не пустили", - сказал митрополит Кондрусевич журналистам "Радыё Свабода ".
Он добавил, что официальное заявление по инциденту обнародует позже.
- Тадеуш Кондрусевич возглавляет римскокатолическу церковь Беларуси с 2007 года. Он родился на Гродненщине в 1946 году.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину