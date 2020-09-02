 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФорвард сборной Украины перешел в "Колос" перед стартом в Лиге Европы

Форвард сборной Украины перешел в "Колос" перед стартом в Лиге Европы


фото: Getty Images
Форвард сборной Украины Евгений Селезнев стал новым игроком ковалевского "Колоса"

Об этом сообщает sport.ua.

По информации источника, сегодня, 2 сентября, состоится презентация новичков команды, на которой и представят 35-летнего форварда. Селезнев будет выступать за новую команду под 11-м номером.

Евгений Селезнев последний год провел в турецком "Бурсаспор". Сыграл 32 матча, забил 13 мячей и отдал 3 ассиста. Этим летом у него закончился контракт и он покинул клуб в статусе свободного агента.

На счету форварда 57 матчей и 11 голов за сборную Украины по футболу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 сентября, 2020 среда

больше новостей

2 сентября, 2020 среда

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать