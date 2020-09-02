Форвард сборной Украины перешел в "Колос" перед стартом в Лиге Европы
2 сентября, 2020, 14:29
Форвард сборной Украины Евгений Селезнев стал новым игроком ковалевского "Колоса"
Об этом сообщает sport.ua.
По информации источника, сегодня, 2 сентября, состоится презентация новичков команды, на которой и представят 35-летнего форварда. Селезнев будет выступать за новую команду под 11-м номером.
Евгений Селезнев последний год провел в турецком "Бурсаспор". Сыграл 32 матча, забил 13 мячей и отдал 3 ассиста. Этим летом у него закончился контракт и он покинул клуб в статусе свободного агента.
На счету форварда 57 матчей и 11 голов за сборную Украины по футболу.
- 31 августа стало известно, что во втором квалификационном раунде Лиги Европы ковалевский "Колос" сыграет против греческого "Ариса" .
- 4 августа Евгений Селезнев женился на россиянке Екатерине Беловой.
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