Форвард сборной Украины перешел в "Колос" перед стартом в Лиге Европы

2 сентября, 2020, 14:29

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев стал новым игроком ковалевского "Колоса"

Об этом сообщает sport.ua.

По информации источника, сегодня, 2 сентября, состоится презентация новичков команды, на которой и представят 35-летнего форварда. Селезнев будет выступать за новую команду под 11-м номером.

Евгений Селезнев последний год провел в турецком "Бурсаспор". Сыграл 32 матча, забил 13 мячей и отдал 3 ассиста. Этим летом у него закончился контракт и он покинул клуб в статусе свободного агента.

На счету форварда 57 матчей и 11 голов за сборную Украины по футболу.

31 августа стало известно, что во втором квалификационном раунде Лиги Европы ковалевский "Колос" сыграет против греческого "Ариса" .

4 августа Евгений Селезнев женился на россиянке Екатерине Беловой.