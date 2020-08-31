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Espreso.tvСпорт"Колос" узнал соперника в Лиге Европы

"Колос" узнал соперника в Лиге Европы


фото: koloskovalivka.com
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы ковалевский "Колос" сыграет против греческого "Ариса"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч 2-го раунда квалификации пройдет 17 сентября. В случае ничейного результата - предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.

Для ковалевского "Колоса" это дебютный сезон в еврокубках. Прошлый сезон УПЛ команда завершила на пятой строчке.

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