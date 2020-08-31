"Колос" узнал соперника в Лиге Европы
31 августа, 2020, 14:33
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы ковалевский "Колос" сыграет против греческого "Ариса"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч 2-го раунда квалификации пройдет 17 сентября. В случае ничейного результата - предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.
Для ковалевского "Колоса" это дебютный сезон в еврокубках. Прошлый сезон УПЛ команда завершила на пятой строчке.
- 27 августа сообщалось о возможных соперников киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2020/21.
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