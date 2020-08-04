Футболист сборной Украины женился на россиянке

4 августа, 2020, 20:18

Футболист сборной Украины Евгений Селезнев женился на россиянке Екатерине Беловой

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Это уже второй брак для Селезнева, у него есть сын.

"Счастливы вместе", - написал украинец.

35-летний Евгений Селезнев последний год провел в турецком "Бурсаспоре". Сыграл 32 матча, забил 13 мячей и отдал 3 ассиста.

На счету форварда 57 матчей и 11 голов за сборную Украины по футболу.