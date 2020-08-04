Футболист сборной Украины женился на россиянке
4 августа, 2020, 20:18
Футболист сборной Украины Евгений Селезнев женился на россиянке Екатерине Беловой
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Это уже второй брак для Селезнева, у него есть сын.
"Счастливы вместе", - написал украинец.
35-летний Евгений Селезнев последний год провел в турецком "Бурсаспоре". Сыграл 32 матча, забил 13 мячей и отдал 3 ассиста.
На счету форварда 57 матчей и 11 голов за сборную Украины по футболу.
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