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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины женился на россиянке

Футболист сборной Украины женился на россиянке


фото: Getty Images
Футболист сборной Украины Евгений Селезнев женился на россиянке Екатерине Беловой

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Это уже второй брак для Селезнева, у него есть сын.

"Счастливы вместе", - написал украинец.

35-летний Евгений Селезнев последний год провел в турецком "Бурсаспоре". Сыграл 32 матча, забил 13 мячей и отдал 3 ассиста.

На счету форварда 57 матчей и 11 голов за сборную Украины по футболу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Счастливы вместе!

Сообщение, распространенный Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

 

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