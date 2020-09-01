У мэра Тернополя Надала обнаружили COVID-19
Об этом глава Тернополя сообщил на своей странице в Facebook, передает " Еспресо.Захид" .
"Тернопольчане, друзья. Должен рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID19. Тест подтвердил эту болезнь. В связи со спецификой работы, я регулярно сдаю тест в течение последних пяти месяцев. Также мои заместители, другие члены команды", - говорится в сообщении.
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По его словам, ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений советы не оказался инфицированным.
Надал сейчас испытывает некоторые симптомы, в частности - неприятная боль в горле.
"Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет", - добавляет он .
- Тернопольский городской совет 3 августа заявила о "решительное несогласие" из-за того, что город занесли в красную зону карантина с крупнейшими ограничениями.
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