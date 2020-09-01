Обыски в Крыму: всех четырех задержанных отпустили под подписку о невыезде
Об этом сообщает Радио Свобода.
Журналиста "Крымской солидарности" Айдера Кадырова поздно ночью отпустили из здания ФСБ в Симферополе.
По словам его адвоката Алексея Ладина, Кадырова задержали в шестом утра, а дело завели на него в 22:45.
"Этот человек болен сахарным диабетом первой степени. Все это время он провел в отделении голодный, неоднократно говорил сотрудникам ФСБ о том, что он болен и ему нужно поесть. Был полный игнор. Несмотря на его состояние, все это время он постоянно требовал адвоката по соглашению. Я здесь находился с 9 утра, сообщил следователя сообщениями, сообщил дежурному, мной была зарегистрирована жалоба о недопуске меня к подзащитному. Никто не реагировал до самого вечера ", - отметил Ладин.
Адвокат Марлен Халиков уточняет, что на его подзащитного Ридвана Умерова дело открыли в 21:00.
"По факту они находились в отделении ФСБ с 9 утра. По словам следователя, там якобы проводились следственные действия, поэтому меня туда не допускали. Все это время моего подзащитного уговаривали отказаться от адвоката, то есть от меня. И подписать чистосердечное признание. Я очень доволен, что все ребята вышли и поедут домой, но подобное отношение к адвокатам и задержанным считаю некорректным ", - отметил адвокат.
Против активистов возбудили уголовное дело по статье "о недонесении! (205.6 УК России). Как утверждает следователь ФСБ Валерий Шерстюк, в 2015 году задержаны переписывались в соцсети с Умиджоном Дадажоновим, который, как сообщают в ФСБ, участвовал ИГ. Крымчан обвинили в том , что они не сообщили об этом в правоохранительные органы.
- 31 августа в оккупированном Крыму начались очередные обыски в домах крымских татар.
- В Крыму во время обысков задержаны четыре крымских татар.
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