Обыски в Крыму: всех четырех задержанных отпустили под подписку о невыезде

1 сентября, 2020, 11:54

Четверо крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 31 августа, отпущены под подписку о невыезде

Об этом сообщает Радио Свобода.

Журналиста "Крымской солидарности" Айдера Кадырова поздно ночью отпустили из здания ФСБ в Симферополе.

По словам его адвоката Алексея Ладина, Кадырова задержали в шестом утра, а дело завели на него в 22:45.

"Этот человек болен сахарным диабетом первой степени. Все это время он провел в отделении голодный, неоднократно говорил сотрудникам ФСБ о том, что он болен и ему нужно поесть. Был полный игнор. Несмотря на его состояние, все это время он постоянно требовал адвоката по соглашению. Я здесь находился с 9 утра, сообщил следователя сообщениями, сообщил дежурному, мной была зарегистрирована жалоба о недопуске меня к подзащитному. Никто не реагировал до самого вечера ", - отметил Ладин.

Адвокат Марлен Халиков уточняет, что на его подзащитного Ридвана Умерова дело открыли в 21:00.

"По факту они находились в отделении ФСБ с 9 утра. По словам следователя, там якобы проводились следственные действия, поэтому меня туда не допускали. Все это время моего подзащитного уговаривали отказаться от адвоката, то есть от меня. И подписать чистосердечное признание. Я очень доволен, что все ребята вышли и поедут домой, но подобное отношение к адвокатам и задержанным считаю некорректным ", - отметил адвокат.